Окупанти заявляють, що відкриють Антонівський міст наступного тижня

Росіяни заявили, що Антонівський міст у Херсонській області відриють для руху транспорту на наступному тижні.

Джерело: повідомлення ЗМІ окупантів "Кримінформ"

Деталі: Віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін заявив, що "на початку наступного тижня він (міст – ред.) уже буде готовий". Він також додав, що над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст.

Що цьому передувало:

Російські військові почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона – це зафіксував супутник Planet Labs.

Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.