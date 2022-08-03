Окупанти заявляють, що відкриють Антонівський міст наступного тижня

Росіяни заявили, що Антонівський міст у Херсонській області відриють для руху транспорту на наступному тижні.

Джерело: повідомлення ЗМІ окупантів "Кримінформ"

Деталі: Віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін заявив, що "на початку наступного тижня він (міст – ред.) уже буде готовий". Він також додав, що над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст.

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Що цьому передувало: