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Окупанти заявляють, що відкриють Антонівський міст наступного тижня

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 18:08
Окупанти заявляють, що відкриють Антонівський міст наступного тижня
Фото: Кримінформ

Росіяни заявили, що Антонівський міст у Херсонській області відриють для руху транспорту на наступному тижні.

Джерело: повідомлення ЗМІ окупантів "Кримінформ"

Деталі: Віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін заявив, що "на початку наступного тижня він (міст – ред.) уже буде готовий". Він також додав, що над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст.

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Що цьому передувало:

  • Російські військові почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона – це зафіксував супутник Planet Labs.
  • Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.

Теми: ХерсонвійнаРосія
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