Окупанти заявляють, що відкриють Антонівський міст наступного тижня
Середа, 3 серпня 2022, 18:08
Росіяни заявили, що Антонівський міст у Херсонській області відриють для руху транспорту на наступному тижні.
Джерело: повідомлення ЗМІ окупантів "Кримінформ"
Деталі: Віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін заявив, що "на початку наступного тижня він (міст – ред.) уже буде готовий". Він також додав, що над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст.
Реклама:
Що цьому передувало:
- Російські військові почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона – це зафіксував супутник Planet Labs.
- Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.