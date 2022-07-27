Пересуватися Антонівським мостом неможливо – Херсонська ОДА
Середа, 27 липня 2022, 14:52
Херсонська обладміністрація підтвердила, що Антонівський міст уцілів після удару ЗСУ, однак пересуватися ним неможливо.
Джерело: виконувач обов'язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій в Telegram
Пряма мова: "Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів".
Деталі: Він запевнив, що після перемоги України транспортне сполучення мостом відновлять, а також закликав окупантів покинути Херсон, адже "скоро такої можливості не буде".
Передісторія:
- Стратегічно важливий Антонівський міст зазнав обстрілів 19 липня та 20 липня.
- Третього удару ЗСУ завдали по мосту ввечері 26 липня.
- Окупанти заявили, що Антонівський міст отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України і був перекритий.