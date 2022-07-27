Пересуватися Антонівським мостом неможливо – Херсонська ОДА

Херсонська обладміністрація підтвердила, що Антонівський міст уцілів після удару ЗСУ, однак пересуватися ним неможливо.

Джерело: виконувач обов'язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій в Telegram

Пряма мова: "Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів".

Деталі: Він запевнив, що після перемоги України транспортне сполучення мостом відновлять, а також закликав окупантів покинути Херсон, адже "скоро такої можливості не буде".

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