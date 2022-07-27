Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пересуватися Антонівським мостом неможливо – Херсонська ОДА

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 14:52
Зруйнований Антонівський міст, Херсонська ОДА

Херсонська обладміністрація підтвердила, що Антонівський міст уцілів після удару ЗСУ, однак пересуватися ним неможливо. 

Джерело: виконувач обов'язків голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій в Telegram

Пряма мова: "Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів".

Деталі: Він запевнив, що після перемоги України транспортне сполучення мостом відновлять, а також закликав окупантів покинути Херсон, адже "скоро такої можливості не буде". 

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьХерсонвійна
Головне сьогодні

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

Усі новини...
Пушилін приїхав до Білорусі та заявив, що треба "звільняти Київ, Одесу, Луцьк"
Під завалами у Чугуєві знайшли тіло ще однієї загиблої – ОВА
Литва заборонила в'їзд патріарху Кірілу
Путін та Ердоган у Сочі будуть говорити про військово-технічну співпрацю – Кремль
Останні новини
01:33
В Одеському порту спалахнула пожежа — ЗМІ
01:06
Сумщина: Було 14 прильотів по двох громадах, без жертв
00:20
ЗМІ: У Харкові прогриміли вибухи
23:50
Це був його сотий виліт: Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя
23:42
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
22:52
"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
22:51
Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
Усі новини...