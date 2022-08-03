Окупанти біля Херсона збудували нову переправу: перевозять техніку

Тут і далі фото "Схем"

Російські військові почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона – це зафіксував супутник Planet Labs.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" з посиланням на знімки Planet Labs

Деталі: Повідомляється, що це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів ЗСУ по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

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Поромна переправа для військової техніки вперше з’явилась на супутникових знімках Planet Labs 1 серпня – її помітили в районі селища Придніпровське Херсонської області, поруч із Антонівським залізничним мостом.

На момент фіксації супутником на переправі було 6 одиниць техніки, ще 4 стояло на березі.

Зазначається, що машини на знімку схожі на тентовані вантажівки, які зазвичай використовують для поставок озброєння, боєприпасів, продовольства тощо.

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Про іншу понтонну переправу біля пошкодженого Антонівського автомобільного мосту раніше повідомляли провладні російські ЗМІ. Зазначалося, що таким чином перевозять цивільних.

Супутник також зафіксував роботу цієї переправи.

Чому це важливо: У Херсонській області є три переправи, які поєднують лівий і правий береги Дніпра. Це Антонівський автомобільний міст поблизу Херсона, Антонівський залізничний міст та дамба Каховського водосховища у Новій Каховці.

Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.

Наразі окупанти змушені робити чималий гак через Нову Каховку, щоб перекидати сили на правий берег Дніпра і поповнювати свої склади.

ЗСУ у цей час продовжують знищувати російські склади і звільняти населені пункти на Херсонщині.