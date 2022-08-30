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Politico: У Байдена хочуть допомогти Тайваню зброєю на понад мільярд доларів

Анастасія КалатурВівторок, 30 серпня 2022, 03:11
ФОТО: GETTY

Адміністрація президента США Джо Байдена планує попросити Конгрес схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 млрд доларів.

Джерело: джерела Politico

Деталі: Пакет, розробка якого наразі   на ранній стадії, включає 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн доларів, 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн доларів і 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар. Ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу.

Нагадаємо:

  • Зараз відносини між керівництвом Китаю та Тайваню найскладніші з початку їх протистояння, а багато аналітиків передбачають можливість вторгнення Китаю на Тайвань. 
  • Незалежність Тайваню визнали лише 13 країн, а також Ватикан.
  • Штати, хоч і визнають КНР (президент Сі Цзіньпін) як єдиний законний уряд Китаю, паралельно підтримують зв'язки з Тайванем. У 1979 році Конгрес ухвалив Акт про взаємини з Тайванем, який включає також надання військової підтримки. 

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Теми: ТайваньКитайСША
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