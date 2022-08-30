Politico: У Байдена хочуть допомогти Тайваню зброєю на понад мільярд доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена планує попросити Конгрес схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 млрд доларів.

Джерело: джерела Politico

Деталі: Пакет, розробка якого наразі на ранній стадії, включає 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн доларів, 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн доларів і 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар. Ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу.

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