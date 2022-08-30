Politico: У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более миллиард долларов
Вторник, 30 августа 2022, 03:11
Администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 млрд долларов.
Источник: источники Politico
Детали: Пакет, разработка которого сейчас на ранней стадии, включает 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн долларов, 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн долларов и 655,4 млн долларов на контракт на разведывательный радар. Ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.
Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса.
Напомним:
- Сейчас отношения между руководством Китая и Тайваня наиболее сложны с начала их противостояния, а многие аналитики предполагают возможность вторжения Китая на Тайвань.
- Независимость Тайваня признали только 13 стран, а также Ватикан.
- Штаты, хоть и признают КНР (президент Си Цзиньпин) как единственное законное правительство Китая, параллельно поддерживают связи с Тайванем. В 1979 году Конгресс принял Акт о взаимоотношениях с Тайванем, включающий также оказание военной поддержки.