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В Іраку спалахнули смертельні сутички після відставки впливового священнослужителя

Вівторок, 30 серпня 2022, 04:10
В Іраку спалахнули смертельні сутички після відставки впливового священнослужителя
ФОТО: GETTY

У іракському Багдаді спалахнули сутички, внаслідок яких загинули щонайменше 17  людей.

Джерело: Reuters, DW

Деталі: Зіткнення спровокувало оголошення впливового шиїтського священнослужителя Муктада ас-Садра про вихід з політики. Садр оголосив, що "вирішив не втручатися у політичні справи". Рішення  було відповіддю на неспроможність інших шиїтських лідерів і партій реформувати корумповану   систему управління. Він додав, що "всі установи", пов’язані з його "Садристським  рухом", будуть закриті, за винятком мавзолею його батька та інших об’єктів спадщини.

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Після оголошення прихильники  Садра штурмували урядові будівлі і увірвалися до Республіканського палацу. Як пише Reuters, пролунали кулеметні черги та вибухи,   вогонь піднімався в небо над Зеленою зоною, де розташовані урядові штаб-квартири та іноземні посольства, у "найгірших боях, які бачила столиця Іраку за останні роки". Сили безпеки застосували сльозогінний газ.

Пізніше Садр заявив, що оголосив голодування на знак протесту проти використання зброї всіма сторонами.

Поліція та медичні працівники повідомили, що щонайменше 17 людей загинули та десятки отримали поранення.

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Військові Іраку оголосили безстрокову загальнонаціональну комендантську годину та закликали протестувальників покинути Зелену зону.

"Садристський рух" посів перше місце на жовтневих виборах як найбільша партія в парламенті, але не набрав достатньо голосів, щоб забезпечити уряд більшості. В червні Садр відкликав усіх своїх законодавців із парламенту після того, як йому не вдалося сформувати уряд. Він відмовився вести переговори щодо формування консенсусного уряду з іншими шиїтськими лідерами, яких підтримує Іран.  Садр наполягав на дострокових виборах і розпуску парламенту, заявляючи, що жоден політик, який був при владі після вторгнення США в 2003 році, не повинен займати посаду.

Теми: Ірак
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