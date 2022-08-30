В Ираке вспыхнули смертельные стычки после отставки влиятельного священнослужителя

В иракском Багдаде вспыхнули стычки, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек.

Источник: Reuters, DW

Детали: Столкновение спровоцировало объявление влиятельного шиитского священнослужителя Муктада ас-Садра о выходе из политики. Садр объявил, что "решил не вмешиваться в политические дела". Решение было ответом на неспособность других шиитских лидеров и партий реформировать коррумпированную систему управления. Он добавил, что "все учреждения", связанные с его "Садристским движением", будут закрыты, за исключением мавзолея его отца и других объектов наследия.

Реклама:

После объявления сторонники Садра штурмовали правительственные здания и ворвались в Республиканский дворец. Как пишет Reuters, раздались пулеметные очереди и взрывы, огонь поднимался в небо над Зеленой зоной, где расположены правительственные штаб-квартиры и иностранные посольства, в "худших боях, которые видела столица Ирака за последние годы". Силы безопасности применили слезоточивый газ.

Позже Садр заявил, что объявил голодовку в знак протеста против использования оружия всеми сторонами.

Полиция и медицинские работники сообщили, что, по меньшей мере, 17 человек погибли и десятки получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Военные Ирака объявили бессрочный общенациональный комендантский час и призвали протестующих покинуть Зеленую зону.

"Садристское движение" заняло первое место на октябрьских выборах как крупнейшая партия в парламенте, но не набрало достаточно голосов, чтобы обеспечить правительство большинства. В июне Садр отозвал всех своих законодателей из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство. Он отказался вести переговоры по формированию консенсусного правительства с другими шиитскими лидерами, поддерживаемыми Ираном. Садр настаивал на досрочных выборах и роспуске парламента, заявляя, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в 2003 году, не должен занимать должность.