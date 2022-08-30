Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція спіймала шахраїв: розікрали понад пів мільйона доларів Міноборони

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 08:30
Фото поліції

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 000 доларів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно НПУ: "За даними слідства, до її організації причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат".

Деталі: Ці громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб ЗСУ та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для ЗСУ.

У результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів, але жодних поставок продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою. 

 
Фото поліції

Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Серед підозрюваних – співзасновники та директор бахрейнської компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили 17 млн грн, 400 тисяч доларів, 100 тисяч євро, "чорнові" записи, документацію.  

 
Фото поліції

Тривають подальші заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: поліціяМіноборонигроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоОбшуки у Запоріжжі: в міськраді СБУ виявила незареєстровану зброю і готівку

відеоУ Маріуполі стався "голодний бунт" через нестачу гуманітарки – радник мера

Німеччина пропонує ЄС призупинити угоду про візовий режим з РФ і видачу багаторічних віз

Справа волонтерів: суд відпустив Дзиндру і Музичука під особисте зобов’язання

Російські військові розстріляли евакуаційну колону – мер Мелітополя

Данілов назвав 5 відмінностей України від Росії, які є вирішальними у війні

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

поліція
Доцент з вишу Поплавського переправляв чоловіків за кордон як "польських студентів" - джерело
На Київщині чоловік розстріляв прапор України і погрожував поліцейським гранатою
Святкові дні серпня: поліція дала безпекову пораду українцям
Останні новини
19:25
Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ, який очолює місію на Запорізьку АЕС
19:20
На Волині чоловіку, який викинув собаку з балкона, присудили рік умовно
19:18
Окупанти поставили на Савур-Могилі "солдата перемоги"
19:16
Кабмін схвалив санкції проти патріарха Кирила та його поплічників з РПЦ
18:59
У Тернополі 41-річний чоловік вкрав медкартки з лікарні, щоб заробити на макулатурі
18:59
Мінфін залучив 3,93 мільярда від розміщення військових облігацій
18:55
Тайвань уперше відкрив вогонь по безпілотнику КНР, який підлетів до його території
18:41
Тривожні кнопки, рамки і охорона: у Київській області поліція посилить безпеку в закладах освіти
18:41
фотоОбшуки у Запоріжжі: в міськраді СБУ виявила незареєстровану зброю і готівку
18:40
Франція побоюється за зростання своєї економіки через скорочення поставок газу РФ
Усі новини...