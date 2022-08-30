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Поліція спіймала шахраїв: розікрали понад пів мільйона доларів Міноборони

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 08:30
Поліція спіймала шахраїв: розікрали понад пів мільйона доларів Міноборони
Фото поліції

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 000 доларів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно НПУ: "За даними слідства, до її організації причетні двоє громадян України – засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – діючий адвокат".

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Деталі: Ці громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб ЗСУ та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для ЗСУ.

У результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів, але жодних поставок продукції військового призначення не було. Отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою. 

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Фото поліції

Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Серед підозрюваних – співзасновники та директор бахрейнської компанії.

Під час обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили 17 млн грн, 400 тисяч доларів, 100 тисяч євро, "чорнові" записи, документацію.  

 
Фото поліції

Тривають подальші заходи для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Теми: поліціяМіноборонигроші
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