Полиция поймала 3 мошенников: разворовали более полумиллиона долларов Минобороны

Правоохранители сообщили о подозрении трем участникам мошеннической схемы, завладевшим средствами Минобороны во время закупки военной амуниции на сумму 580 000 долларов

Источник: Национальная полиция

Дословно НПУ: "По данным следствия, к ее организации причастны два гражданина Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат".

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Детали: Эти граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для ВСУ.

Фото полиции

В результате оффшорная компания получила 580 тысяч долларов, но никаких поставок продукции военного назначения не было. Полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

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Трем участникам преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.

В ходе обысков у злоумышленников правоохранители изъяли 17 млн ​​грн, 400 тысяч долларов, 100 тысяч евро, "черновые" записи, документацию.

Фото полиции

Продолжаются дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Мошенникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.