За добу росіяни втратили майже пів тисячі вояк та багато техніки ‒ Генштаб
Вівторок, 30 серпня 2022, 09:28
Станом на 188 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 550 військових, 1 934 танки та 1 079 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 954 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
- артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
- РСЗВ – 282 (+3) од,
- засобів ППО – 151 (+2) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 204 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
- спеціальної техніки – 103 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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