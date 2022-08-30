За добу росіяни втратили майже пів тисячі вояк та багато техніки ‒ Генштаб

Станом на 188 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 550 військових, 1 934 танки та 1 079 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 954 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,

артилерійських систем – 1 079 (+19) од,

РСЗВ – 282 (+3) од,

засобів ППО – 151 (+2) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,

спеціальної техніки – 103 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.