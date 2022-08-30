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За добу росіяни втратили майже пів тисячі вояк та багато техніки ‒ Генштаб

Мазуренко Альона Вівторок, 30 серпня 2022, 09:28
ФОТО: ГЕНШТАБ

Станом на 188 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 550 військових, 1 934 танки та 1 079 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
  • РСЗВ – 282 (+3) од,
  • засобів ППО – 151 (+2) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
  • спеціальної техніки – 103 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.  

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Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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