Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу росіяни втратили майже пів тисячі вояк та багато техніки ‒ Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 30 серпня 2022, 09:28
За добу росіяни втратили майже пів тисячі вояк та багато техніки ‒ Генштаб
ФОТО: ГЕНШТАБ

Станом на 188 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 550 військових, 1 934 танки та 1 079 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
  • РСЗВ – 282 (+3) од,
  • засобів ППО – 151 (+2) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
  • спеціальної техніки – 103 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.  

Теми: РосіявійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: