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За сутки россияне потеряли почти пол тысячи солдат и много техники – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 30 августа 2022, 09:28
За сутки россияне потеряли почти пол тысячи солдат и много техники – Генштаб
ФОТО: ГЕНШТАБ

По состоянию на 188-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 47 550 военных, 1 934 танка и 1 079 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 954 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 294 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 1 079 (+19) ед,
  • РСЗО – 282 (+3) ед,
  • средств ПВО – 151 (+2) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 204 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 217 (+29) ед,
  • специальной техники – 103 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
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