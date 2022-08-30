За сутки россияне потеряли почти пол тысячи солдат и много техники – Генштаб

По состоянию на 188-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 47 550 военных, 1 934 танка и 1 079 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 954 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 294 (+25) ед,

артиллерийских систем – 1 079 (+19) ед,

РСЗО – 282 (+3) ед,

средств ПВО – 151 (+2) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 204 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 217 (+29) ед,

специальной техники – 103 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.