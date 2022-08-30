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Росіяни вдарили по трьох районах на Дніпропетровщині: багато руйнувань, поранена жінка

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 09:27
Росіяни вдарили по трьох районах на Дніпропетровщині: багато руйнувань, поранена жінка
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Уночі 30 серпня російські війська обстріляли три райони у Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджені будинки, магазин, автовокзал.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч знову була напруженою – з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони – Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.

По Нікопольському району ударили з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені  з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин". 

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Фото з telegram Резніченка

Деталі: За даними Вілкула, у Нікопольському районі пошкоджені близько 10 житлових будинків, 9 господарських споруд, церква, автовокзал, кафе, кілька магазинів, дитяча центральна бібліотека, газопровід.  

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка – вона лікується вдома, один будинок знищений, ще близько 10 будинків пошкоджені. Окупанти також пошкодили електромережі та газогін. 

 
Фото з telegram Резніченка

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

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Вілкул додав, що окупанти увечері та близько опівночі завдали кількох ударів крилатими ракетами по Кривому Рогу, але втрат і значних руйнувань інфраструктури немає.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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