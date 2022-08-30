Росіяни вдарили по трьох районах на Дніпропетровщині: багато руйнувань, поранена жінка

Уночі 30 серпня російські війська обстріляли три райони у Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджені будинки, магазин, автовокзал.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч знову була напруженою – з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони – Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.



По Нікопольському району ударили з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин".

Фото з telegram Резніченка

Деталі: За даними Вілкула, у Нікопольському районі пошкоджені близько 10 житлових будинків, 9 господарських споруд, церква, автовокзал, кафе, кілька магазинів, дитяча центральна бібліотека, газопровід.

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка – вона лікується вдома, один будинок знищений, ще близько 10 будинків пошкоджені. Окупанти також пошкодили електромережі та газогін.

Фото з telegram Резніченка

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Вілкул додав, що окупанти увечері та близько опівночі завдали кількох ударів крилатими ракетами по Кривому Рогу, але втрат і значних руйнувань інфраструктури немає.