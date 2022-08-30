Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: много разрушений, ранена женщина

Ночью 30 августа российские войска обстреляли три района в Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены дома, магазин, автовокзал.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский.

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По Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Вторую чинят. Сейчас без света до 500 семей".

Фото Из telegram РезнИченко

Детали: По данным Вилкула, в Никопольском районе повреждены около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, несколько магазинов, детская центральная библиотека, газопровод.

В Красногригорьевской общине россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина – она ​​лечится дома, один дом уничтожен, еще около 10 домов повреждены. Оккупанты также повредили электросети и газопровод.

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Фото Из telegram РезнИченко

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Вилкул добавил, что оккупанты вечером и около полуночи нанесли несколько ударов крылатыми ракетами по Кривому Рогу, но потерь и значительных разрушений инфраструктуры нет.