Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: много разрушений, ранена женщина

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 09:27
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 30 августа российские войска обстреляли три района в Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены дома, магазин, автовокзал.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский.

По Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Вторую чинят. Сейчас без света до 500 семей". 

 
Фото Из telegram РезнИченко

Детали: По данным Вилкула, в Никопольском районе повреждены около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, несколько магазинов, детская центральная библиотека, газопровод.

В Красногригорьевской общине россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина – она ​​лечится дома, один дом уничтожен, еще около 10 домов повреждены. Оккупанты также повредили электросети и газопровод. 

 
Фото Из telegram РезнИченко

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

ВИДЕО ДНЯ

Вилкул добавил, что оккупанты вечером и около полуночи нанесли несколько ударов крылатыми ракетами по Кривому Рогу, но потерь и значительных разрушений инфраструктуры нет.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Днепропетровская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоОбыски в Запорожье: в горсовете СБУ обнаружила незарегистрированное оружие и наличные

видеоВ Мариуполе произошел "голодный бунт" из-за нехватки гуманитарки – советник мэра

Германия предлагает ЕС приостановить соглашение о визовом режиме с РФ и выдачу многолетних виз

Дело волонтеров: суд отпустил Дзиндру и Музычука под личное обязательство

Российские военные расстреляли эвакуационную колонну – мэр Мелитополя

Данилов назвал 5 отличий Украины от России, которые являются решающими в войне

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Днепропетровская область
Оккупанты ударили по Никополю, есть погибшая и раненые
Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровщину, много разрушений
Россияне нанесли удар по Никополю, задело админздание и дома
Последние новости
20:06
Польша и Украина планируют построить трубопровод для транспортировки растительного масла
20:02
Рада одобрила предоставление 12,7 миллиарда кредита Канады на закупку газа
19:55
Генштаб просит не вырывать из контекста не делать прогнозы относительно действий ВСУ
19:44
Экс-министр финансов Словакии назвал главные риски для привлечения инвестиций в Украину
19:36
Литва предлагает обсудить миротворческую миссию для ЗАЭС
19:25
видеоЗеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, возглавляющим миссию на Запорожскую АЭС
19:20
На Волыни мужчине, выбросившему собаку с балкона, присудили год условно
19:18
Оккупанты поставили на Саур-Могиле "солдата победы"
19:17
Инфляция в Германии выросла до наибольшего уровня почти за 50 лет
19:16
Кабмин одобрил санкции против патриарха Кирилла и его приспешников из РПЦ
Все новости...