Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: много разрушений, ранена женщина

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 09:27
Россияне ударили по трем районам на Днепропетровщине: много разрушений, ранена женщина
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 30 августа российские войска обстреляли три района в Днепропетровской области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены дома, магазин, автовокзал.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский.

Реклама:

По Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Вторую чинят. Сейчас без света до 500 семей". 

 
Фото Из telegram РезнИченко

Детали: По данным Вилкула, в Никопольском районе повреждены около 10 жилых домов, 9 хозяйственных построек, церковь, автовокзал, кафе, несколько магазинов, детская центральная библиотека, газопровод.

В Красногригорьевской общине россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина – она ​​лечится дома, один дом уничтожен, еще около 10 домов повреждены. Оккупанты также повредили электросети и газопровод. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Из telegram РезнИченко

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются.

Вилкул добавил, что оккупанты вечером и около полуночи нанесли несколько ударов крылатыми ракетами по Кривому Рогу, но потерь и значительных разрушений инфраструктуры нет.

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
10:43
Гражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
Все новости...
Реклама: