В окупованому Херсоні пролунали кілька вибухів

В окупованому росіянами Херсоні зранку 30 серпня пролунало близько 5 вибухів – російські ЗМІ повідомляють про успішну роботу ППО, однак місцеві Telegram-канали публікують фото пожежі та задимлення у місті.

Джерело: ТАСС, РИА Новости, анонімні місцеві Telegram-канали

Деталі: Російські ЗМІ стверджують, що по Херсону випустили щонайменше 8 ракет та всього пролунало 5 вибухів, але "російська ППО відбила атаку на Херсон".

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу та задимлення поблизу авторинку, де перебувало "скупчення росіян".