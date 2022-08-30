В окупованому Херсоні пролунали кілька вибухів
Вівторок, 30 серпня 2022, 10:08
В окупованому росіянами Херсоні зранку 30 серпня пролунало близько 5 вибухів – російські ЗМІ повідомляють про успішну роботу ППО, однак місцеві Telegram-канали публікують фото пожежі та задимлення у місті.
Джерело: ТАСС, РИА Новости, анонімні місцеві Telegram-канали
Деталі: Російські ЗМІ стверджують, що по Херсону випустили щонайменше 8 ракет та всього пролунало 5 вибухів, але "російська ППО відбила атаку на Херсон".
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу та задимлення поблизу авторинку, де перебувало "скупчення росіян".