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В окупованому Херсоні пролунали кілька вибухів

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 10:08
Приліт в Херсоні, місцеві Telegram-канали

В окупованому росіянами Херсоні зранку 30 серпня пролунало близько 5 вибухів – російські ЗМІ повідомляють про успішну роботу ППО, однак місцеві Telegram-канали публікують фото пожежі та задимлення у місті. 

Джерело: ТАСС, РИА Новости, анонімні місцеві Telegram-канали 

Деталі: Російські ЗМІ стверджують, що по Херсону випустили щонайменше 8 ракет та всього пролунало 5 вибухів, але "російська ППО відбила атаку на Херсон". 

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу та задимлення поблизу авторинку, де перебувало "скупчення росіян".

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Теми: Херсонвибухвійна
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