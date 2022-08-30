В оккупированном Херсоне прогремели несколько взрывов

В оккупированном россиянами Херсоне утром 30 августа раздалось около 5 взрывов – российские СМИ сообщают об успешной работе ПВО, однако местные Telegram-каналы публикуют фото пожара в городе.

Источник: ТАСС, РИА Новости, анонимные местные Telegram-каналы

Детали: Российские СМИ утверждают, что по Херсону выпустили по меньшей мере 8 ракет и всего раздалось 5 взрывов, но "российская ПВО отразила атаку на Херсон".

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Вместе с тем, местные Telegram-каналы сообщают о пожаре и задымлении вблизи авторынка, где находилось "скопление россиян".