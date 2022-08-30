Ворог обстрілює південь і схід України, на Херсонщині тривають бої – дані ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні населені пункти на півдні та сході України, на Херсонщині ЗСУ пішли у контрнаступ, бої тривають фактично по всій території області, мости зруйновані.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 30 серпня

Деталі: Потужні вибухи тривали продовж дня та всю ніч на Херсонщині. Важкі бої йдуть практично на всій території регіону. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках. Окупанти розсилали жителям смс із закликом евакуюватися з робочих місць. ЗСУ знищила низку складів із боєприпасами, знищено практично всі великі мости ­– Антонівські залізничний та автомобільний і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи.

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Запорізька область: о 4 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя, за попередніми даними, без постраждалих. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення щодо наслідків удару.

У Чернігівській області вночі окупанти обстріляли з артилерії Новгород-Сіверський район – без жертв та руйнувань.

Сумщина: Протягом дня 29 серпня росіяни 4 рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах. Усього зафіксували 43 прильоти. Ворог використовував САУ та міномети. Минулося без жертв та руйнувань. Вночі ворог бив із САУ по Краснопільській громаді – без жертв і руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді поранено жінку. У селі Кам’янське 1 будинок знищений, до 10 пошкоджені. Понівечені електромережі та газогони. Ворог завдав ракетних ударів по Криворізькому та Дніпровському районах. Обставини та наслідки з’ясовуються.

У Луганській області вночі по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку окупанти завдали 4 ракетні удари, загалом випустивши 8 ракет. Також зафіксовано 10 мінометних та 6 артобстрілів з боку росіян. У трьох випадках вони використовували установки залпового вогню.

На Донеччині за добу 2 загиблих та 4 поранених цивільних. Росіяни стріляли з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, мінометів. Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов’янську, Бахмуті, Первомайському, Семенівці, Максимільянівці, Калиновому, Кліщіївці, Георгіївці, Нетайловому, Роздольному, Неліпівцях. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 21 приватний житловий будинок, об’єкти ПРАТ "АКХЗ", ЛЕП, пологовий будинок, теплова мережа, приміщення "Червоного хреста", відділення "Ощадбанку", магазин. Вночі росіяни обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки Святогірської громади. Інформації щодо поранених не надходило. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває обов'язкова евакуація населення.

Миколаївщина: Миколаїв вдень зазнав масованого обстрілу 16-ма зенітними ракетами С-300. Є численні руйнування та пошкодження приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Дві людини загинуло, 24 отримали поранення. У Миколаївському районі 29 серпня зафіксовані ворожі удари по м. Очаків Очаківської громади – попадання по території аквазони, постраждалих немає.

Вдень внаслідок обстрілів с. Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будинок, пошкоджено газопровід, постраждалих немає. Також за межами с. Калинівка внаслідок обстрілів сталася пожежа на відкритій території, без постраждалих.

За інформацією ОК "Південь", ввечері двома зенітними ракетами С-300 росіяни атакували Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих немає. Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.