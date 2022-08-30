Враг обстреливает юг и восток Украины, в Херсонской области продолжаются бои – данные ОВА

Российские захватчики продолжают обстреливать мирные населенные пункты на юге и востоке Украины, в Херсонской области ВСУ пошли в контрнаступление, бои продолжаются фактически по всей территории области, мосты разрушены.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 30 августа

Детали: Мощные взрывы продолжались в течение дня и всю ночь в Херсонской области. Тяжелые бои идут практически на всей территории региона. ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям. Оккупанты рассылали жителям смс с призывом эвакуироваться с рабочих мест. ВСУ уничтожила ряд складов с боеприпасами, уничтожены практически все крупные мосты – Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы.

Запорожская область: в 4 утра враг нанес ракетный удар по городу Запорожье, по предварительным данным, без пострадавших. По состоянию на 8 утра не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение по поводу последствий удара.

В Черниговской области ночью оккупанты обстреляли из артиллерии Новгород-Северский район – без жертв и разрушений.

Сумщина: В течение дня 29 августа россияне 4 раза открывали огонь по территории области, в частности, по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской общинах. Всего зафиксировали 43 прилета. Враг использовал САУ и минометы. Без жертв и разрушений. Ночью враг бил из САУ по Краснопольской общине – без жертв и разрушений.

В Днепропетровской области враг обстрелял Никопольский, Криворожский и Днепровский районы. В Никополе повреждены автовокзал, магазины, детская библиотека, линии электропередач. В Красногригорьевской общине ранена женщина. В селе Каменское 1 здание уничтожено, до 10 повреждены. Повреждены электросети и газопроводы. Враг нанес ракетные удары по Криворожскому и Днепровскому районам. Обстоятельства и последствия выясняются.

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В Луганской области ночью по позициям украинских защитников на Бахмутском направлении оккупанты нанесли 4 ракетных удара, в общей сложности выпустив 8 ракет. Также зафиксировано 10 минометных и 6 артобстрелов со стороны россиян. В трех случаях они использовали установки залпового огня.

В Донецкой области за сутки 2 погибших и 4 раненых гражданских. Россине стреляли из РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии, минометов. Обстреляны жилые секторы в Авдеевке, Славянске, Бахмуте, Первомайском, Семеновке, Максимилианивке, Калиновом, Клещиевке, Георгиевке, Нетайловом, Раздольном, Нелиповцах. Повреждены 2 многоэтажки, 21 частный жилой дом, объекты ЧАО "АКХЗ", ЛЭП, роддом, тепловая сеть, помещение "Красного креста", отделение "Ощадбанка", магазин. Ночью россияне обстреливали Авдеевку, окрестности Торецка и Татьяновки Святогорской общины. Информация о раненых не поступала. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Продолжается обязательная эвакуация населения.

Николаевщина: Николаев днем ​​подвергся массированному обстрелу 16-ю зенитными ракетами С-300. Имеются многочисленные разрушения и повреждения частных и многоэтажных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Два человека погибли, 24 получили ранения. В Николаевском районе 29 августа зафиксированы вражеские удары по г. Очаков Очаковской общины – попадание по территории аквазоны, пострадавших нет.

Днем в результате обстрелов с. Красное Воскресенской общины частично разрушено здание, поврежден газопровод, пострадавших нет. Также за с. Калиновка в результате обстрелов произошел пожар на открытой территории, без пострадавших.

По информации ОК "Юг", вечером двумя зенитными ракетами С-300 россияне атаковали Баштанский район. В результате разрыва ракет есть повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. Под постоянными обстрелами остаются села Березнеговатской общины, расположенные на линии разграничения, по предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Относительно спокойно, ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.