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Росіяни обстріляли центр Харкова із артилерії, є загиблі

Мазуренко Альона Вівторок, 30 серпня 2022, 10:29
фото прокуратура Харківщини

30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова із артилерії, попередньо відомо про щонайменше 4 загиблих, 11 людей отримали поранення.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Офіс генпрокурора 

Деталі: У прокуратурі Харкова уточнили, що внаслідок артобстрілу загинули 4 харків'ян: 3 біля багатоповерхівки в центрі міста, одна жінка – у місці відпочинку.

Ще 11 людей отримали поранення.

Обстріл пошкодив низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.

 

За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з артилерійської установки.

За словами Терехова, попередньо йдеться про вісім прильотів. 

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Пряма мова Терехова: "Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється".

Терехов додав, що після обстрілу почалася пожежа у житловому будинку у центрі Харкова. За словами рятувальників, є постраждалі і їх кількість зростає.

За фактом обстрілу місцева прокуратура відкрила провадження.

 

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Теми: Харківобстрілокупаціявійна
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