Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли центр Харкова із артилерії, є загиблі

Альона Мазуренко Вівторок, 30 серпня 2022, 10:29
Росіяни обстріляли центр Харкова із артилерії, є загиблі
фото прокуратура Харківщини

30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова із артилерії, попередньо відомо про щонайменше 4 загиблих, 11 людей отримали поранення.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, глава ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Офіс генпрокурора 

Деталі: У прокуратурі Харкова уточнили, що внаслідок артобстрілу загинули 4 харків'ян: 3 біля багатоповерхівки в центрі міста, одна жінка – у місці відпочинку.

Реклама:

Ще 11 людей отримали поранення.

Обстріл пошкодив низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.

 

За попередньою інформацією, обстріл здійснювався з артилерійської установки.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Терехова, попередньо йдеться про вісім прильотів. 

 

Пряма мова Терехова: "Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках. Про жертв та постраждалих інформація уточнюється".

Терехов додав, що після обстрілу почалася пожежа у житловому будинку у центрі Харкова. За словами рятувальників, є постраждалі і їх кількість зростає.

За фактом обстрілу місцева прокуратура відкрила провадження.

 

Теми: Харківобстрілокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: