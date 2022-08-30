Россияне обстреляли Харьков из артиллерии, есть погибшие
30 августа российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова из артиллерии, предварительно известно о по меньшей мере 4 погибших, 11 человек получили ранения.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, Офис генпрокурора
Детали: В прокуратуре Харькова уточнили, что в результате артобстрела погибли 4 харьковчан: 3 возле многоэтажки в центре города, одна женщина – в месте отдыха.
Еще 11 человек получили ранения.
Обстрел повредил ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.
По предварительной информации, обстрел производился из артиллерийской установки.
По словам Терехова, предварительно речь идет о восьми прилетах.
Прямая речь Терехова: "Пока что знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется".
Терехов добавил, что после обстрела начался пожар в жилом доме в центре Харькова. По словам спасателей, есть пострадавшие и их количество растет.
По факту обстрела местная прокуратура открыла производство.