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Россияне обстреляли Харьков из артиллерии, есть погибшие

Мазуренко Алена Вторник, 30 августа 2022, 10:29
фото: прокуратура Харьковской области

30 августа российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова из артиллерии, предварительно известно о по меньшей мере 4 погибших, 11 человек получили ранения.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, Офис генпрокурора

Детали: В прокуратуре Харькова уточнили, что в результате артобстрела погибли 4 харьковчан: 3 возле многоэтажки в центре города, одна женщина – в месте отдыха.

Еще 11 человек получили ранения.

Обстрел повредил ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.

 

По предварительной информации, обстрел производился из артиллерийской установки.

По словам Терехова, предварительно речь идет о восьми прилетах.

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Прямая речь Терехова: "Пока что знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется".

Терехов добавил, что после обстрела начался пожар в жилом доме в центре Харькова. По словам спасателей, есть пострадавшие и их количество растет.

По факту обстрела местная прокуратура открыла производство.

 

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Темы: Харьковобстрелоккупациявойна
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