Міністр оборони Словаччини хоче обговорити з колегами в ЄС питання передачі Україні МіГ-29

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у розмові з колегами в ЄС хоче оговорити питання передачі обладнання Україні, в тому числі винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Празі.

За його словами, питанням номер один дискусій міністрів буде ситуація в Україні, зокрема, контрнаступ, який триває в певних частинах України.

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"Ми тут, щоб обговорити, як підтримати українців і прискорити процес повернення Україні територій, які їй належать. Я тут, щоб запропонувати колегам з ЄС різні варіанти, як поповнити словацькі збройні сили в обмін на обладнання, яке ми готові відправити Україні, в тому числі йдеться про літаки МіГ-29", - сказав Надь.

Нагадаємо, на військово-повітряній базі Малацки-Кучина у Словаччині в неділю відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29, від яких повітряні сили країни відмовляються через тривалий термін експлуатації.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

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А кілька днів тому Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Минулого тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.