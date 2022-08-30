Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Словаччини хоче обговорити з колегами в ЄС питання передачі Україні МіГ-29

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 10:42
Міністр оборони Словаччини хоче обговорити з колегами в ЄС питання передачі Україні МіГ-29
МІГ-29 пс словаччини. ілюстративне ФОТО MIL.IN.UA

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у розмові з колегами в ЄС хоче оговорити питання передачі обладнання Україні, в тому числі винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Празі.

За його словами, питанням номер один дискусій міністрів буде ситуація в Україні, зокрема, контрнаступ, який триває в певних частинах України.

Реклама:

"Ми тут, щоб обговорити, як підтримати українців і прискорити процес повернення Україні територій, які їй належать. Я тут, щоб запропонувати колегам з ЄС різні варіанти, як поповнити словацькі збройні сили в обмін на обладнання, яке ми готові відправити Україні, в тому числі йдеться про літаки МіГ-29", - сказав Надь.

Нагадаємо, на військово-повітряній базі Малацки-Кучина у Словаччині в неділю відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29, від яких повітряні сили країни відмовляються через тривалий термін експлуатації.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

ВІДЕО ДНЯ

А кілька днів тому Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Минулого тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: