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Министр обороны Словакии хочет обсудить с коллегами в ЕС вопросы передачи Украине МиГ-29

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 10:42
Министр обороны Словакии хочет обсудить с коллегами в ЕС вопросы передачи Украине МиГ-29
МИГ-29 ВС СЛОВАКИИ. иллюстративное ФОТО MIL.IN.UA

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в разговоре с коллегами в ЕС хочет обсудить вопрос передачи оборудования Украине, в том числе истребителей МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Праге.

По его словам, вопросом номер один дискуссий министров будет ситуация в Украине, в частности, контрнаступление, которое продолжается в определенных частях Украины.

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"Мы здесь, чтобы обсудить, как поддержать украинцев и ускорить процесс возвращения Украине принадлежащих ей территорий. Я здесь, чтобы предложить коллегам из ЕС разные варианты, как пополнить словацкие вооруженные силы в обмен на оборудование, которое мы готовы отправить Украине, в том числе речь идет о самолетах МиГ-29", - сказал Надь.

Напомним, на военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии в воскресенье состоялся последний пролет истребителей МиГ-29, от которых воздушные силы страны отказываются из-за длительного срока эксплуатации.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

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А несколько дней назад Словакия подписала соглашение, по которому страны-члены НАТО, Чехия и Польша, будут охранять ее небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.

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