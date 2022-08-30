Щонайменш кілька країн ЄС готові підтримати місію для навчання українських військових
Щонайменш декілька країн ЄС готові підтримати ідею про створення спільної навчальної місії для підготовки українських військових.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили міністри оборони щонайменш трьох країн у коментарях ЗМІ перед початком зустрічі у Празі.
"Нідерланди дуже прихильно відреагують на цю ідею. Ми вже беремо участь у навчанні українських військових у Британії та разом з Німеччиною - на Panzerhaubitze 2000, і працюємо з Німеччиною для нового проєкту навчання фахівців з розмінування. На нашу думку, зараз це буде правильним кроком", - сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що позитивно ставиться ідеї навчальної місії, нагадавши також, що фінські інструктори вже задіяні у навчанні українців в Британії, але зазначив, що спершу потрібно обговорити деталі проєкту.