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Щонайменш кілька країн ЄС готові підтримати місію для навчання українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 12:11
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Щонайменш декілька країн ЄС готові підтримати ідею про створення спільної навчальної місії для підготовки українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили міністри оборони щонайменш трьох країн у коментарях ЗМІ перед початком зустрічі у Празі.

"Нідерланди дуже прихильно відреагують на цю ідею. Ми вже беремо участь у навчанні українських військових у Британії та разом з Німеччиною - на Panzerhaubitze 2000, і працюємо з Німеччиною для нового проєкту навчання фахівців з розмінування. На нашу думку, зараз це буде правильним кроком", - сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що позитивно ставиться ідеї навчальної місії, нагадавши також, що фінські інструктори вже задіяні у навчанні українців в Британії, але зазначив, що спершу потрібно обговорити деталі проєкту. 

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Теми: війнаФінляндіяНідерланди
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