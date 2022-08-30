Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Щонайменш кілька країн ЄС готові підтримати місію для навчання українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 12:11
Щонайменш кілька країн ЄС готові підтримати місію для навчання українських військових
скриншот

Щонайменш декілька країн ЄС готові підтримати ідею про створення спільної навчальної місії для підготовки українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили міністри оборони щонайменш трьох країн у коментарях ЗМІ перед початком зустрічі у Празі.

"Нідерланди дуже прихильно відреагують на цю ідею. Ми вже беремо участь у навчанні українських військових у Британії та разом з Німеччиною - на Panzerhaubitze 2000, і працюємо з Німеччиною для нового проєкту навчання фахівців з розмінування. На нашу думку, зараз це буде правильним кроком", - сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Реклама:

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен зазначив, що позитивно ставиться ідеї навчальної місії, нагадавши також, що фінські інструктори вже задіяні у навчанні українців в Британії, але зазначив, що спершу потрібно обговорити деталі проєкту. 

Теми: війнаФінляндіяНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням миколаївського ліцею потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: