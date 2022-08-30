Как минимум несколько стран ЕС готовы поддержать миссию ЕС для обучения украинских военных

Как минимум несколько стран ЕС готовы поддержать идею о создании совместной учебной миссии для подготовки украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили министры обороны по меньшей мере трех стран в комментариях СМИ перед началом встречи в Праге.

"Нидерланды поддержат на эту идею. Мы уже участвуем в обучении украинских военных в Британии и вместе с Германией - на Panzerhaubitze 2000, и работаем с Германией для нового проекта обучения специалистов по разминированию. По нашему мнению, сейчас это будет правильным шагом" , – сказала министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил, что положительно относится к идее учебной миссии, напомнив также, что финские инструкторы уже задействованы в обучении украинцев в Британии, но отметил, что сначала нужно обсудить детали проекта.