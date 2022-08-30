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Путін поговорив про Україну під час привітання Лукашенка з днем народження

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 12:50
Путін і Лукашенко. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін обговорив війну в Україні під час вітального дзвінка з нагоди Дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно сайт Кремля: "Під час телефонної розмови Володимир Путін тепло привітав президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з Днем народження.

Обговорили деякі актуальні теми двостороннього порядку денного, а також ситуацію в Україні".

Деталі: Повідомляється, що раніше Путін надіслав Лукашенку вітальну телеграму. У ній президент РФ заявив, що розраховує "на продовження конструктивного діалогу та тісної спільної роботи щодо нарощування двосторонньої співпраці у всіх сферах, подальшого розвитку інтеграції в рамках Союзної держави".

Довідково: Лукашенку 30 серпня виповнилося 68 років.

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Теми: ПутінЛукашенкоУкраїнавійна
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