Путин поговорил про Украину во время поздравления Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин обсудил войну в Украине во время поздравительного звонка по случаю Дня рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Источник: сайт Кремля
Дословно сайт Кремля: "В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения.
Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация в Украине".
Детали: Сообщается, что ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. В ней президент РФ заявил, что рассчитывает "на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства".
Для справки: Лукашенко 30 августа исполнилось 68 лет.