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Путин поговорил про Украину во время поздравления Лукашенко с днем рождения

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 12:50
Путин поговорил про Украину во время поздравления Лукашенко с днем рождения
Путин и Лукашенко. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил войну в Украине во время поздравительного звонка по случаю Дня рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: сайт Кремля

Дословно сайт Кремля: "В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения.

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Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация в Украине".

Детали: Сообщается, что ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. В ней президент РФ заявил, что рассчитывает "на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства".

Для справки: Лукашенко 30 августа исполнилось 68 лет.

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Темы: ПутинЛукашенкоУкраинавойна
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