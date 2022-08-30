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Боррель очікує, що міністри ЄС дадуть "зелене світло" місії з навчання українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 12:56

Високий представник ЄС питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель очікує, що на зустрічі у Празі міністри досягнуть політичної згоди щодо навчальної місії Євросоюзу для українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Празі.

"Україна потребує підтримки, і ми продовжимо її надавати як у вигляді військового обладнання, так і тим, про що говоритимуть міністри – створенням місії високого рівня для навчання українських військових", - сказав Боррель, зазначивши, що для нього це найважливіша частина зустрічі.

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За його словами, в обговоренні візьме участь і міністр оборони України.

"Сьогодні неформальна зустріч, тому жодних рішень бути прийнято не може. Але загальна, політична домовленість – це те, що, на мою думку, ми сьогодні можемо отримати. Сьогодні, я сподіваюся, ми отримаємо політичне зелене світло на цю місію", - заявив глава європейської дипломатії і додав, що деталі місії будуть оприлюднені пізніше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз пропонує у межах своєї місії з тренування українських військовослужбовців у сусідніх країнах здійснювати підготовку снайперів, фахівців із розмінування та офіцерського складу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.

Теми: ЄСЗбройні силивійна
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