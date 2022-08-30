Боррель очікує, що міністри ЄС дадуть "зелене світло" місії з навчання українських військових

Високий представник ЄС питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель очікує, що на зустрічі у Празі міністри досягнуть політичної згоди щодо навчальної місії Євросоюзу для українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Празі.

"Україна потребує підтримки, і ми продовжимо її надавати як у вигляді військового обладнання, так і тим, про що говоритимуть міністри – створенням місії високого рівня для навчання українських військових", - сказав Боррель, зазначивши, що для нього це найважливіша частина зустрічі.

За його словами, в обговоренні візьме участь і міністр оборони України.

"Сьогодні неформальна зустріч, тому жодних рішень бути прийнято не може. Але загальна, політична домовленість – це те, що, на мою думку, ми сьогодні можемо отримати. Сьогодні, я сподіваюся, ми отримаємо політичне зелене світло на цю місію", - заявив глава європейської дипломатії і додав, що деталі місії будуть оприлюднені пізніше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз пропонує у межах своєї місії з тренування українських військовослужбовців у сусідніх країнах здійснювати підготовку снайперів, фахівців із розмінування та офіцерського складу.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

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Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.