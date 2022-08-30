Боррель ожидает, что министры ЕС дадут "зеленый свет" миссии по обучению украинских военных

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, ожидает, что на встрече в Праге министры достигнут политического согласия относительно учебной миссии Евросоюза для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Праге.

"Украина нуждается в поддержке, и мы продолжим ее предоставлять как в виде военного оборудования, так и того, о чем будут говорить министры – создания миссии высокого уровня для обучения украинских военных", - сказал Боррель, отметив, что для него это важнейшая часть встречи.

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По его словам, в обсуждении примет участие и министр обороны Украины.

"Сегодня неформальная встреча, поэтому никаких решений принято быть не может. Но общая, политическая договоренность – это то, что, на мой взгляд, мы сегодня можем получить. Сегодня, я надеюсь, мы получим политический зеленый свет на эту миссию", - заявил глава Европейской дипломатии и добавил, что детали миссии будут обнародованы позже.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах проводить подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава.

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Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.