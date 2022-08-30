Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель ожидает, что министры ЕС дадут "зеленый свет" миссии по обучению украинских военных

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 12:56

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, ожидает, что на встрече в Праге министры достигнут политического согласия относительно учебной миссии Евросоюза для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Праге.

"Украина нуждается в поддержке, и мы продолжим ее предоставлять как в виде военного оборудования, так и того, о чем будут говорить министры – создания миссии высокого уровня для обучения украинских военных", - сказал Боррель, отметив, что для него это важнейшая часть встречи.

Реклама:

По его словам, в обсуждении примет участие и министр обороны Украины.

"Сегодня неформальная встреча, поэтому никаких решений принято быть не может. Но общая, политическая договоренность – это то, что, на мой взгляд, мы сегодня можем получить. Сегодня, я надеюсь, мы получим политический зеленый свет на эту миссию", - заявил глава Европейской дипломатии и добавил, что детали миссии будут обнародованы позже.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах проводить подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Темы: ЕСВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
10:43
Гражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
Все новости...
Реклама: