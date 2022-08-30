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Українські школи поблизу Білорусі та РФ переводять на "дистанційку"

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 13:52
Ілюстративне фото: пресслужба КМДА

У прикордонних школах Рівненщини, Чернігівщини та Сумщини з 1 вересня буде лише онлайн-навчання.

Джерело: голова Рівненська ОДА Віталій Коваль в Telegram та Чернігівська ОДА В'ячеслав Чаус у Telegram та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 30 серпня 

Пряма мова Чауса: "Затверджено чіткий перелік навчальних закладів, які знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону. Такі навчальні заклади не можуть працювати очно".

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Деталі: Голова Рівненської ОВА повідомив, що онлайн-навчання запровадять в окремих громадах Вараського та Сарненського районів. Однак місцева влада може, за бажанням батьків, довозити учнів до навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.

На Сумщині, у 25-кілометровій зоні від кордону з Росією, школи працюватимуть виключно онлайн. За словами голови ОВА, РФ обстрілює область майже щодня, але "глибина" цих обстрілів не перевищує 15 км. З 1 вересня більшість школ Сумщини працюватиме за змішаною формою навчання. 

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Теми: освітаБілорусь
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