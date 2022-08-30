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Украинские школы вблизи Беларуси перевели на онлайн-обучение

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 13:52
Иллюстративное фото: прессслужба КГГА

В приграничных школах Ровенской, Черниговской и Сумской областей с 1 сентября будет только онлайн-обучение.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram и Черниговская ОГА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "Утвержден четкий перечень учебных заведений, которые находятся в 40-километровой зоне от границы. Такие учебные заведения не могут работать наглядно".

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Детали: Глава Ровенской ОВА сообщил, что онлайн-обучение введут в отдельных общинах Варашского и Сарненского районов. Однако местные власти могут, по желанию родителей, довозить учеников в учебные заведения вне 40-километровой приграничной зоны.

В Сумской области, в 25-километровой зоне от границы с Россией, школы будут работать исключительно онлайн. По словам главы ОВА, РФ обстреливает область почти каждый день, но "глубина" этих обстрелов не превышает 15 км. С 1 сентября большинство школ Сумщины будут работать по смешанной форме обучения.

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Темы: образованиеБеларусь
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