За добу авіація здійснила 15 групових ударів по позиціях окупантів

Захисники із повітряних сил ЗСУ 29 серпня здійснили більше 15 групових авіаударів по позиціях російських загарбників на різних напрямках, збили ракету Х-59 та 3 ворожі дрони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Авіація Повітряних сил здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках".

Деталі: Зокрема, українські винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.

Крім того, 29 серпня вдалося знищити 3 ворожі БпЛА та одну керовану авіаракету класу "повітря-поверхня" Х-59.