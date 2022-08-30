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За добу авіація здійснила 15 групових ударів по позиціях окупантів

Альона Мазуренко Вівторок, 30 серпня 2022, 14:07
За добу авіація здійснила 15 групових ударів по позиціях окупантів
фото 831 бригада тактичної авіації

Захисники із повітряних сил ЗСУ 29 серпня здійснили більше 15 групових авіаударів по позиціях російських загарбників на різних напрямках, збили ракету Х-59 та 3 ворожі дрони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Авіація Повітряних сил здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках".

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Деталі: Зокрема, українські винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.

Крім того, 29 серпня вдалося знищити 3 ворожі БпЛА та одну керовану авіаракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

 

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Теми: війнаавіаокупація
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