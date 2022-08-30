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За сутки авиация нанесла 15 групповых ударов по позициям оккупантов

Алена МазуренкоВторник, 30 августа 2022, 14:07
За сутки авиация нанесла 15 групповых ударов по позициям оккупантов
фото 831 бригада тактической авиации

Защитники из воздушных сил ВСУ 29 августа совершили более 15 групповых авиаударов по позициям российских захватчиков на разных направлениях, сбили ракету Х-59 и 3 вражеских дрона.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Авиация Воздушных сил совершила более 15 групповых авиационных ударов по позициям оккупационных войск в разных направлениях".

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Детали: В частности, украинские истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.

Кроме того, 29 августа удалось уничтожить 3 вражеских БпЛА и одну управляемую авиаракету класса "воздух-поверхность" Х-59.

 

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Темы: войнаавиаоккупация
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