За сутки авиация нанесла 15 групповых ударов по позициям оккупантов

Защитники из воздушных сил ВСУ 29 августа совершили более 15 групповых авиаударов по позициям российских захватчиков на разных направлениях, сбили ракету Х-59 и 3 вражеских дрона.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Авиация Воздушных сил совершила более 15 групповых авиационных ударов по позициям оккупационных войск в разных направлениях".

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Детали: В частности, украинские истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.

Кроме того, 29 августа удалось уничтожить 3 вражеских БпЛА и одну управляемую авиаракету класса "воздух-поверхность" Х-59.