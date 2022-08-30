Лукашенко пропонує свою "перебудову": ліквідувати партії, які проти курсу влади

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував масштабну "перебудову" у громадянському суспільстві та партійному будівництві.

Джерело: держінформагентство РБ "БелТА"

Деталі: Повідомляється, що на засідання у Лукашенка 30 серпня винесено законопроекти, які "регулюють розвиток громадянського суспільства, роботу партій та громадських об'єднань у Білорусі".

Деталі документів не відомі, проте Лукашенко зазначив, що очікує на "жорстку критику" з різних сторін, у тому числі з приводу недостатньої демократичності.

Лукашенко завив, що при майбутній реєстрації та оцінці діяльності громадських організацій і особливо партій, будуть пред'являтися якісь вимоги щодо обов'язкового дотримання державного курсу, який нібито визначать Всебілоруські національні збори.

Пряма мова: "Які це мають бути вимоги? Як визначити, чи правильно діють партії чи ні?

ВНС визначить контури нашого майбутнього, ту колію, якою рухатиметься держава. Присутні будуть усі. І будьте ласкаві все ось цього курсу, який там буде визначено, дотримуватися. Пішли вліво, вправо – партію чи громадський рух має бути ліквідовано. Тільки так ми можемо утримати країну у якійсь колії, у якихось рамках".

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Нагадаємо: 14 липня 2021 року у Білорусі пройшла безпрецедентна хвиля обшуків у квартирах правозахисників та активістів, а також в офісах організацій громадянського суспільства (ОГО).

За даними Офісу Європейської експертизи та комунікацій, через рік, на 14 липня 2022 року – 857 організацій Білорусі було ліквідовано або перебували у стадії ліквідації.

За даними Мін'юсту РБ, на 1 січня 2022 року у Білорусі було зареєстровано 15 політичних партій. Більшість із них практично не функціонують, керівники деяких перебувають у місцях позбавлення волі.