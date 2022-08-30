Лукашенко предлагает свою "перестройку": ликвидировать партии, которые против курса власти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал масштабную "перестройку" в гражданском обществе и партийном строительстве.

Источник: госинформагентство РБ "БелТА"

Детали: Сообщается, что на заседание у Лукашенко 30 августа вынесены законопроекты, "регулирующие развитие гражданского общества, работу партий и общественных объединений в Беларуси".

Детали документов не известны, однако Лукашенко отметил, что ожидает "жесткой критики" с разных сторон, в том числе по поводу недостаточной демократичности.

Лукашенко завил, что при будущей регистрации и оценке деятельности общественных организаций и особенно партий, будут предъявляться какие-то требования об обязательном следовании государственному курсу, который якобы определит Всебелорусское национальное собрание.

Прямая речь: "Какие это должны быть требования? Как определить, правильно действуют партии или нет? У нас прекрасная есть организация - Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество.

ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо - партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках".

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Напомним: 14 июля 2021 года в Беларуси прошла беспрецедентная волна обысков в квартирах у правозащитников и активистов, а также в офисах организаций гражданского общества (ОГО).

По данным Офиса Европейской экспертизы и коммуникаций, спустя год, на 14 июля 2022 года – 857 организаций Беларуси были ликвидированы или находились в стадии ликвидации.

По данным Минюста РБ, на 1 января 2022 года в Беларуси было зарегистрировано 15 политических партий. Большинство из них практически не функционируют, руководители некоторых находятся в местах лишения свободы.