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Рада у першому читанні прийняла закон про медіа, потрібний для початку переговорів про вступ в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 14:43
Рада у першому читанні прийняла закон про медіа, потрібний для початку переговорів про вступ в ЄС
президія Верховної Ради. фото пресслужби парламенту

Верховна Рада у першому читання підтримала новий закон "Про медіа" №2693-д.

Про це пише "Європейська правда".

Законопроєкт підтримали 233 депутати. За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 – від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 – Партія "За майбутнє", 12 – "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.

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"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.

Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа". 

Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".

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В’ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов’язково з антиукраїнськими нормами". 

Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "ЄП" висловила впевненість, що цей закон буде ухвалений, бо, за її словами, "навіть ті депутати, які не готові прямо зараз віддати голос, не сумніваються в тому, що ухвалення закону потрібне".

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Теми: Верховна РадаЄСєвроінтеграція
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