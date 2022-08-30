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Рада в первом чтении приняла закон о медиа, необходимый для начала переговоров о вступлении в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 14:43
Президиум Верховной Рады. фото пресс-службы парламента

Верховная Рада в первом чтении поддержала новый закон "О медиа" №2693-д.

Об этом пишет "Европейская правда".

Законопроект поддержали 233 депутата. За документ проголосовали 179 депутатов от "Слуги народа", 6 - от "Батькивщины", 12 - Платформа за жизнь и будущее, 7 - Партия "За будущее", 12 - "Доверие", 12 - "Відновлення" и 5 внефракционных.

"Европейская солидарность" и "Голос" не дали голоса за документ.

Стоит отметить, что 29 августа 34 народных депутата из пяти фракций и внефракционные обратились к спикеру Рады с призывом снять с ближайшего пленарного заседания законопроект "О медиа".

В частности, нардеп "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отметил, что гуманитарный комитет должен еще раз рассмотреть законопроект и "устранить все опасности разминирования культурной границы с Россией".

Вятрович отметил, что "кому-то очень хочется протянуть закон в первом чтении именно сейчас и обязательно с антиукраинскими нормами".

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Одобрение закона "О медиа" является одним из критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ЕвроПравде выразила уверенность, что этот закон будет принят, потому что, по ее словам, "даже те депутаты, которые не готовы прямо сейчас отдать голос, не сомневаются в том, что принятие закона нужно".

Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве

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Темы: Верховная РадаЕСевроинтеграция
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