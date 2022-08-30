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"Ще не вмерла Україна": радіо в Криму атакували хакери

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 15:01
Ще не вмерла Україна: радіо в Криму атакували хакери
Ілюстративне фото, КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму та запустили гімн України в ефірі.

Джерело: заява співробітників "Радіо Крим" на сайті, так званий "заступник голови Криму" Олег Крючков в Тelegram та анонімні Telegram-канали

Дослівно: "Інтернет-мовлення "Радіо Крим" зазнало хакерської атаки і буде відновлено найближчим часом. Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції"

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Деталі: За словами Крючкова, проблема торкнулася лише інтернет-сегменту та передавачів, які отримували сигнал із супутника, мовлення буде відновлено найближчим часом. Колаборант додав, що атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій не вщухають вже другий тиждень.

Анонімні Telegram-канали повідомляють, що в ефірі радіо звучав гімн України.

Теми: КримхакериУкраїна
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