"Ще не вмерла Україна": радіо в Криму атакували хакери

Хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму та запустили гімн України в ефірі.

Джерело: заява співробітників "Радіо Крим" на сайті, так званий "заступник голови Криму" Олег Крючков в Тelegram та анонімні Telegram-канали

Дослівно: "Інтернет-мовлення "Радіо Крим" зазнало хакерської атаки і буде відновлено найближчим часом. Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції"

Деталі: За словами Крючкова, проблема торкнулася лише інтернет-сегменту та передавачів, які отримували сигнал із супутника, мовлення буде відновлено найближчим часом. Колаборант додав, що атаки на інтернет-майданчики кримських телеканалів та радіостанцій не вщухають вже другий тиждень.

Анонімні Telegram-канали повідомляють, що в ефірі радіо звучав гімн України.

Хакери зламали сайт радіостанції в окупованому Криму та запустили гімн України в ефірі. pic.twitter.com/37UpbcxCem — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 30, 2022