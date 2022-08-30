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"Ще не вмерла Украина": радио в Крыму атаковали хакеры

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 15:01
Иллюстративное фото, КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Хакеры взломали сайт радиостанции в оккупированном россиянами Крыму и запустили гимн Украины в эфире.

Источник: заявление сотрудников Радио Крым на сайте, так называемый заместитель председателя Крыма Олег Крючков в Тelegram и анонимные Telegram-каналы

Дословно: "Интернет-вещание "Радио Крым" подверглось хакерской атаке и будет восстановлено в ближайшее время. Вещание радиостанции было сломано во вторник в одном из дневных эфирных отрезков. Это произошло на технологическом участке за пределами радиостанции"

Детали: По словам Крючкова, проблема затронула только интернет сегмент и передатчики, которые получали сигнал со спутника. Вещание будет возобновлено в ближайшее время. Коллаборант добавил, что атаки на интернет-площадки крымских телеканалов и радиостанций не утихают уже вторую неделю.

Анонимные Telegram-каналы публикуют сообщающие, что в эфире радио звучал гимн Украины.

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Темы: КрымхакерыУкраина
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