Ватикан розтлумачив слова Папи про війну в Україні: Засуджує як варварську і огидну

Папа Римський засуджує загарбницьку війну Росії проти України як морально несправедливу, неприйнятну, безумну і огидну.

Джерело: комюніке, оприлюднене на сайті Ватикану

Дослівно пресслужба Ватикану: "Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської".

Деталі: У Ватикані також додали, що нещодавні висловлювання Папи щодо війни в Україні "потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції".

У комюніке підкреслюється, що загалом виступи Папи Франциска та його співробітників щодо війни мали на меті "закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру".

Передісторія:

Папа Франциск 24 серпня під час публічної аудієнції говорив про війну в Україні і після цього згадав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яка загинула у результаті вибуху автомобіля 20 серпня. Папа сказав, що вона стала "безневинною" жертвою війни.

Посол України у Ватикані розкритикував Папу Франциска за ці слова.

Раніше Папа вже критикував постачання Україні зброї, а також покладав принаймні частину відповідальності за війну на НАТО.