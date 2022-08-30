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Ватикан розтлумачив слова Папи про війну в Україні: Засуджує як варварську і огидну

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 15:13
Папа Римський. Фото vaticannews.va

Папа Римський засуджує загарбницьку війну Росії проти України як морально несправедливу, неприйнятну, безумну і огидну.

Джерело: комюніке, оприлюднене на сайті Ватикану

Дослівно пресслужба Ватикану: "Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської".

Деталі: У Ватикані також додали, що нещодавні висловлювання Папи щодо війни в Україні "потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції".

У комюніке підкреслюється, що загалом виступи Папи Франциска та його співробітників щодо війни мали на меті "закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру".

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Теми: ВатиканРосіявійнаУкраїна
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