Ватикан объяснил слова Папы о войне в Украине: Осуждает как варварскую и отвратительную
Папа Римский осуждает захватническую войну России против Украины как морально несправедливую, неприемлемую, безумную и отвратительную.
Источник: коммюнике, обнародованное на сайте Ватикана
Дословно пресс-служба Ватикана: "Что касается широкомасштабной войны в Украине, которую начала Российская Федерация, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской".
Детали: В Ватикане также добавили, что недавние высказывания Папы по поводу войны в Украине "нужно понимать, как голос в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с нею, а не как занятие политической позиции".
В коммюнике подчеркивается, что в общем выступления Папы Франциска и его сотрудников относительно войны имели целью "призвать пастырей и верных к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям, направленным на восстановление мира".
Предыстория:
- Папа Франциск 24 августа во время всеобщей аудиенции говорил о войне в Украине и после этого упомянул российскую пропагандистку Дарью Дугину, погибшую в результате взрыва автомобиля 20 августа. Папа сказал, что она стала "невинной" жертвой войны.
- Посол Украины в Ватикане раскритиковал Папу Римского Франциска за эти слова.
- Ранее Папа уже критиковал поставки Украине оружия, а также возлагал, по крайней мере, часть ответственности за войну на НАТО.