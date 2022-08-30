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Ватикан объяснил слова Папы о войне в Украине: Осуждает как варварскую и отвратительную

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 15:13
Ватикан объяснил слова Папы о войне в Украине: Осуждает как варварскую и отвратительную
Папа Римский. Фото vaticannews.va

Папа Римский осуждает захватническую войну России против Украины как морально несправедливую, неприемлемую, безумную и отвратительную.

Источник: коммюнике, обнародованное на сайте Ватикана

Дословно пресс-служба Ватикана: "Что касается широкомасштабной войны в Украине, которую начала Российская Федерация, выступления Святейшего Отца Франциска четкие и однозначные в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, безумной, отвратительной и святотатской".

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Детали: В Ватикане также добавили, что недавние высказывания Папы по поводу войны в Украине "нужно понимать, как голос в защиту человеческой жизни и ценностей, связанных с нею, а не как занятие политической позиции".

В коммюнике подчеркивается, что в общем выступления Папы Франциска и его сотрудников относительно войны имели целью "призвать пастырей и верных к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям, направленным на восстановление мира".

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Темы: ВатиканРосcиявойнаУкраина
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