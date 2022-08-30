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"Бавовнятко" підкралося серед білого дня: росіянин здійснив "жест доброї волі"

Валентина РоманенкоВівторок, 30 серпня 2022, 15:27
Бавовнятко підкралося серед білого дня: росіянин здійснив жест доброї волі
ілюстрація НГУ

Національна гвардія показала знищення російського окупанта на пункті спостереження у Харківській області за допомогою бойового квадрокоптера.

Джерело: пресслужба Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ

Дослівно: "Спостережний пункт російських окупантів здійснив "жест доброї волі" та раптово денацифікувався десь на півночі Харківщини. Цього разу "бавовнятко" переплутало час доби та підкралося тишком-нишком серед білого дня.

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Йому в цьому допомогла "пташка" спецпризначенців-гвардійців вирощена в харківських біолабораторіях згідно стандартів НАТО".

Деталі: На відео, оприлюдненому нацгвардійцями, зафіксована робота бойового дрона. Час події не розкривається.

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Теми: Нацгвардіявійна
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