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Благодаря бойвой "птичке" НГУ оккупант совершил "жест доброй воли"

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 15:27
иллюстрация НГУ

Национальная гвардия показала уничтожение российского оккупанта на пункте наблюдения в Харьковской области с помощью боевого квадрокоптера.

Источник: пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ

Дословно: "Наблюдательный пункт российских оккупантов осуществил "жест доброй воли" и внезапно денацифицировался где-то на севере Харьковщины. На этот раз "бавовнятко" перепутало время суток и подкралось исподтишка среди бела дня.

Ему в этом помогла "птичка" спецназовцев-гвардейцев выращенная в харьковских биолабораториях согласно стандартам НАТО".

Детали: На видео, обнародованном нацгвардейцами, зафиксирована работа боевого дрона. Время происшествия не раскрывается.

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Темы: Нацгвардиявойна
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