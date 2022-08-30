Благодаря бойвой "птичке" НГУ оккупант совершил "жест доброй воли"

Национальная гвардия показала уничтожение российского оккупанта на пункте наблюдения в Харьковской области с помощью боевого квадрокоптера.

Источник: пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ

Дословно: "Наблюдательный пункт российских оккупантов осуществил "жест доброй воли" и внезапно денацифицировался где-то на севере Харьковщины. На этот раз "бавовнятко" перепутало время суток и подкралось исподтишка среди бела дня.

Ему в этом помогла "птичка" спецназовцев-гвардейцев выращенная в харьковских биолабораториях согласно стандартам НАТО".

Детали: На видео, обнародованном нацгвардейцами, зафиксирована работа боевого дрона. Время происшествия не раскрывается.