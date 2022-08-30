Нідерланди підтримують заборону на в'їзд в ЄС для російських туристів

Нідерланди підтримають пропозиції щодо заборони в'їзду російських туристів до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

"Ми хотіли б провести різницю між російською державою та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що безумовно більшість людей, які приїжджають сюди, — це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом", — сказав Хукстра.

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Міністр сподівається, що на зустрічі з колегами ЄС Празі вдасться дійти єдиного рішення. За його словами, це необхідно, тому що росіяни, які мають візу до країни ЄС, також можуть відвідувати з нею решту держав-членів.

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо вийти із забороною на туристичні візи. Є країни, які є дуже відвертими, а інші країни вагаються. Дипломатичні зусилля спрямовані на погодження заборони цих туристичних віз", - сказала Хукстра.

Нідерланди з квітня не видають туристичних віз росіянам. Це пов'язано із відсутністю персоналу для опрацювання заяв на отримання візи, сказав представник міністерства. Співробітники були оголошені Москвою персонами нон грата після аналогічного рішення Нідерландів.

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Як відомо, питання потенційних візових обмежень для росіян обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня.

Найактивніше ідею заборони видачі туристичних віз просувають східні члени ЄС, зокрема безпосередні сусіди Росії Естонія та Фінляндія. Водночас Франція, Німеччина і зацікавлені у російських туристах країни Південної Європи продовжують виступати проти.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

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