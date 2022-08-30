Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нідерланди підтримують заборону на в'їзд в ЄС для російських туристів

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 15:52

Нідерланди підтримають пропозиції щодо заборони в'їзду російських туристів до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

"Ми хотіли б провести різницю між російською державою та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що безумовно більшість людей, які приїжджають сюди, — це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом", — сказав Хукстра.

Реклама:

Міністр сподівається, що на зустрічі з колегами ЄС Празі вдасться дійти єдиного рішення. За його словами, це необхідно, тому що росіяни, які мають візу до країни ЄС, також можуть відвідувати з нею решту держав-членів.

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо вийти із забороною на туристичні візи. Є країни, які є дуже відвертими, а інші країни вагаються. Дипломатичні зусилля спрямовані на погодження заборони цих туристичних віз", - сказала Хукстра.

Нідерланди з квітня не видають туристичних віз росіянам. Це пов'язано із відсутністю персоналу для опрацювання заяв на отримання візи, сказав представник міністерства. Співробітники були оголошені Москвою персонами нон грата після аналогічного рішення Нідерландів.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, питання потенційних візових обмежень для росіян обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня. 

Найактивніше ідею заборони видачі туристичних віз просувають східні члени ЄС, зокрема безпосередні сусіди Росії Естонія та Фінляндія. Водночас Франція, Німеччина і зацікавлені у російських туристах країни Південної Європи продовжують виступати проти.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Теми: НідерландиЄСРосіятуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Нідерланди
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
Голова МЗС Нідерландів може стати єврокомісаром
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: