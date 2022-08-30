Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды поддерживают запрет на въезд в ЕС для российских туристов

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 15:52

Нидерланды поддержат предложения по запрету въезда российских туристов в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

"Мы хотели бы провести разницу между российским государством и его гражданами. Но в то же время мы видим, что безусловно большинство приезжающих сюда людей — это богатые россияне, которые часто имеют связи с режимом", — сказал Хукстра.

Министр надеется, что на встрече с коллегами ЕС Праге удастся прийти к единому решению. По его словам, это необходимо, потому что россияне, имеющие визу в страну ЕС, также могут посещать с ней остальные государства-члены.

"Я надеюсь, что в конце концов мы сможем выйти с запретом на туристические визы. Есть страны, которые очень откровенны, а другие страны колеблются. Дипломатические усилия направлены на согласование запрета этих туристических виз", - сказала Хукстра.

Нидерланды с апреля не выдают туристические повозки россиянам. Это связано с отсутствием персонала для обработки заявлений на получение визы, сказал представитель министерства. Сотрудники были объявлены Москвой персонами нон грата после аналогичного решения Нидерландов.

Как известно, вопросы потенциальных визовых ограничений для россиян будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Праге 31 августа.

ВИДЕО ДНЯ

Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в том числе непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: НидерландыЕСРосcиятуризм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники – ОК "Юг"

Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

В США назвали ответственного за псевдореферендумы в оккупированной Украине

Россия хотела захватить Донецкую область до осени, не смогла – Зеленский

США помогали Украине готовиться к контрнаступлению – чиновник Белого дома

Немецкую фирму подозревают в поставках в Россию компонентов для "Новичка" - СМИ

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Нидерланды
Как минимум несколько стран ЕС готовы поддержать миссию ЕС для обучения украинских военных
Нидерланды пришлют еще три группы следователей в Украину, чтобы помочь расследованию МУС
Власти Гааги хотят временного освобождения от санкций ЕС против РФ
Последние новости
03:07
NASA сообщило о повторном запуске ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну
02:15
ВСУ уничтожили 117 захватчиков и более 30 единиц вражеской техники – ОК "Юг"
01:11
Глава Еврокомиссии назвала "решающую роль" Горбачева
00:35
ОбновленоВ Харькове враг попал в жилой дом, есть пострадавшие
00:20
Вражеские обстрелы Сумщины – 133 прилета в сутки
00:06
Словакия приобретет у Финляндии 76 бронетранспортеров за 447 млн евро
23:58
США официально подтвердили, что Иран передал России беспилотники
23:49
Украинские защитники ликвидировали беспилотник РФ в Херсонской области
23:40
Эстония готова тренировать украинских военных в рамках предстоящей миссии ЕС
23:32
Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев
Все новости...