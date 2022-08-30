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Нидерланды поддерживают запрет на въезд в ЕС для российских туристов

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 15:52

Нидерланды поддержат предложения по запрету въезда российских туристов в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

"Мы хотели бы провести разницу между российским государством и его гражданами. Но в то же время мы видим, что безусловно большинство приезжающих сюда людей — это богатые россияне, которые часто имеют связи с режимом", — сказал Хукстра.

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Министр надеется, что на встрече с коллегами ЕС Праге удастся прийти к единому решению. По его словам, это необходимо, потому что россияне, имеющие визу в страну ЕС, также могут посещать с ней остальные государства-члены.

"Я надеюсь, что в конце концов мы сможем выйти с запретом на туристические визы. Есть страны, которые очень откровенны, а другие страны колеблются. Дипломатические усилия направлены на согласование запрета этих туристических виз", - сказала Хукстра.

Нидерланды с апреля не выдают туристические повозки россиянам. Это связано с отсутствием персонала для обработки заявлений на получение визы, сказал представитель министерства. Сотрудники были объявлены Москвой персонами нон грата после аналогичного решения Нидерландов.

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Как известно, вопросы потенциальных визовых ограничений для россиян будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел в Праге 31 августа.

Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в том числе непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

Председательствующая в Совете ЕС Чехия выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Темы: НидерландыЕСРосcиятуризм
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