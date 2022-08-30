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Росіяни вже зібралися вписувати війну з Україною в "правильні" підручники історії

Валентина РоманенкоВівторок, 30 серпня 2022, 16:45
Росіяни вже зібралися вписувати війну з Україною в правильні підручники історії
фото Радіо Свобода

Секретар генради "Єдиної Росії" перший віцеспікер Ради федерації РФ Андрій Турчак заявив, що у шкільних підручниках з історії Росії з'явиться глава про "спеціальну військову операцію в Україні", як російська влада називає повномасштабну війну з Україною.

Джерело: Турчак, якого цитує ТАСС

Пряма мова: "Я розмовляв уже з Сергієм Кравцовим (головою Міносвіти РФ) і Володимиром Мединським (помічником президента РФ). Ми випустимо правильний підручник історії, в якому будуть нові глави, присвячені СВО і подвигам наших хлопців".

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Деталі: Зазначено, що Турчак сказав це на зустрічі з "молодіжними патріотичними об'єднаннями" у Южно-Сахалінську.

Він також заявив, що "Єдина Росія" передала на окуповані РФ території України "півмільйона книг" у рамках акції "Книги — Донбасу".

Нагадаємо: Вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація, яка здійснювала проти України гібридну військову агресію протягом 8 років, розпочала повномасштабне вторгнення в суверенну незалежну державу, хоча досі не визнає цього, прикриваючись міфічною "спецоперацією з денацифікації" неіснуючих нацистів. Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру України та вбивати її мирних жителів.

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У Росії також заборонено називати війну з Україною війною та запроваджено відповідальність за "дискредитацію російських військових".

Теми: Росіявійна
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