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Россияне уже собрались вписывать войну с Украиной в "правильные" учебники истории

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 16:45
фото Радио Свобода

Секретарь генсовета "Единой России" первый вице-спикер Совета федерации РФ Андрей Турчак заявил, что в школьных учебниках по истории России появится глава о "специальной военной операции на Украине", как российские власти называют полномасштабную войну с Украиной.

Источник: Турчак, которого цитирует ТАСС

Прямая речь: "Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым (главой Минпросвещения РФ)  и Владимиром Мединским (помощником президента РФ). Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят".

Детали: Отмечено, что Турчак сказал это на встрече с "молодежными патриотическими объединениями" в Южно-Сахалинске.

Он также заявил что, "Единая Россия" передала на окупированные РФ территории Украины "полмиллиона книг" в рамках акции "Книги — Донбассу".

Напомним: Утром 24 февраля 2022 года Российская Федерация, осуществлявшая против Украины гибридную военную агрессию на протяжении 8 лет, начала полномасштабное вторжение в суверенную независимую страну, хотя до сих пор не признает этого, прикрываясь мифической "спецоперацией по денацификации" несуществующих нацистов. Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру Украины и убивать ее мирных жителей.

В России также запрещено называть войну с Украиной войной и введена ответственность за "дискредитацию российских военных".

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Темы: Росcиявойна
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