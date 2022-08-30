На Львівщині знешкодили банду злочинців, яка під виглядом добробату викрадала людей

Служба безпеки України та правоохоронці в ході спецоперації у Львівській області знешкодили злочинну банду, яка під виглядом добробату тероризувала і залякувала мешканців регіону.

Джерело: пресслужби СБУ, поліції Львівської області

Дослівно: "Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні".

Деталі: Організатора та 2 учасників злочинної організації затримали на місці злочину відразу після отримання ними коштів у сумі 20 тис. грн, які вони вимагали від потерпілого за повернення незаконно утримуваного транспортного засобу.

Ще трьох злочинців затримано за місцями їх проживання. Речові докази, грошові кошти потерпілого, у них вилучено.

До складу злочинної організації входило більше 6 місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Всім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.