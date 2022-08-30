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На Львовщине обезвредили банду преступников, которая под видом добробата похищала людей

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 16:54
На Львовщине обезвредили банду преступников, которая под видом добробата похищала людей
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области обезвредили преступную банду, которая под видом добробата терроризировавала и запугивала жителей региона.

Источник: пресс-службы СБУ, полиции Львовской области

Дословно: "Злоумышленники действовали под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны, чем могли повлечь обострение криминогенной ситуации в регионе".

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Детали: Организатора и 2 участников преступной организации задержали на месте преступления сразу после получения ими средств в сумме 20 тыс. грн, которые они требовали от потерпевшего за возвращение незаконно удерживаемого транспортного средства.

 

Еще трое преступников задержаны на местах их проживания. Вещественные доказательства, денежные средства потерпевшего, у них изъяты.

 

В состав преступной организации входило более 6-ти местных жителей. По данным следствия, они занимались вымогательством денег у граждан под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

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Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Темы: СБУЛьвовщинакриминал
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