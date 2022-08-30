Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодистого калію

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 17:06
ЄС передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодистого калію
скриншот

Євросоюз передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодиду калію, щоб захистити українців від потенційного радіаційного опромінення.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, пише "Європейська правда".

ЄС 26 серпня отримав від уряду України запит на таблетки йодиду калію як превентивний захід безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС.

Реклама:

"У відповідь Європейський координаційний центр реагування швидко мобілізував 5,5 мільйона таблеток йодиду калію через Механізм цивільного захисту ЄС для України, включаючи п’ять мільйонів із надзвичайних резервів rescEU та 500 000 від Австрії", - йдеться у заяві.

Із загальною вартістю понад 500 000 євро основна частина допомоги буде надана Україні з резерву rescEU, розміщеного в Німеччині.

"Жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр війни. Неприпустимо, щоб життя мирного населення наражалося на небезпеку. Усі військові дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені", - сказав єврокомісар Янез Ленарчич.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії для візиту на окуповану Запорізьку АЕС вже прибула до Києва.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Теми: ЗАЕСУкраїнаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: