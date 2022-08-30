ЄС передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодистого калію

Євросоюз передасть Україні 5,5 мільйонів таблеток йодиду калію, щоб захистити українців від потенційного радіаційного опромінення.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, пише "Європейська правда".

ЄС 26 серпня отримав від уряду України запит на таблетки йодиду калію як превентивний захід безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС.

"У відповідь Європейський координаційний центр реагування швидко мобілізував 5,5 мільйона таблеток йодиду калію через Механізм цивільного захисту ЄС для України, включаючи п’ять мільйонів із надзвичайних резервів rescEU та 500 000 від Австрії", - йдеться у заяві.

Із загальною вартістю понад 500 000 євро основна частина допомоги буде надана Україні з резерву rescEU, розміщеного в Німеччині.

"Жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр війни. Неприпустимо, щоб життя мирного населення наражалося на небезпеку. Усі військові дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені", - сказав єврокомісар Янез Ленарчич.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії для візиту на окуповану Запорізьку АЕС вже прибула до Києва.

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Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.