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ЕС передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодистого калия

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 17:06
ЕС передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодистого калия
скриншот

Евросоюз передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодида калия, чтобы защитить украинцев от потенциального радиационного облучения.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

ЕС 26 августа получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.

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"В ответ Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 миллиона таблеток йодида калия через механизм гражданской защиты ЕС для Украины, включая пять миллионов из чрезвычайных резервов rescEU и 500 тысяч от Австрии", - говорится в заявлении.

С общей стоимостью более 500 тысяч евро основная часть помощи будет предоставлена ​​Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

"Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр войны. Недопустимо, чтобы жизнь мирного населения подвергалась опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", - сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.

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Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии для визита на оккупированную Запорожскую АЭС уже прибыла в Киев.

Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Темы: ЗАЭСУкраинаЕС
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