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ЕС передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодистого калия

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 17:06
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Евросоюз передаст Украине 5,5 миллиона таблеток йодида калия, чтобы защитить украинцев от потенциального радиационного облучения.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

ЕС 26 августа получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.

"В ответ Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 миллиона таблеток йодида калия через механизм гражданской защиты ЕС для Украины, включая пять миллионов из чрезвычайных резервов rescEU и 500 тысяч от Австрии", - говорится в заявлении.

С общей стоимостью более 500 тысяч евро основная часть помощи будет предоставлена ​​Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

"Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр войны. Недопустимо, чтобы жизнь мирного населения подвергалась опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", - сказал еврокомиссар Янез Ленарчич.

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии для визита на оккупированную Запорожскую АЭС уже прибыла в Киев.

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Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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Темы: ЗАЭСУкраинаЕС
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