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Глава Міноборони Німеччини: можливості Бундесверу для поставок зброї Україні майже вичерпані

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 17:11

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими.

Про це пише Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу", — сказала Ламбрехт.

Вона додала, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО і як міністр оборони вона забезпечить, щоб так було й надалі.

Ламбрехт також заявила, що "дуже оптимістична", що найближчим часом може відбутися обмін з Грецією на підтримку України.

Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.

Кілька днів тому голова Комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала продовжувати постачати Україні зброю зі складів Бундесверу. Зокрема, вона назвала бронетранспортери Marder, яким Бундесвер згодом міг би отримати заміну від промисловості.

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Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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